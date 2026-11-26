Meinung zum Räuberfest Ein Angebot, dass Herrstein kaum ablehnen kann Kurt Knaudt 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Kommentarfoto Kurt Knaudt Christine Knaudt

Das Schinderhannes-Räuberfest krankt nicht an mangelndem Besucherzuspruch, sondern daran, dass es immer weniger Stände gibt. Ein professioneller Veranstalter bringt sich nun in Spiel – ein Glücksfall. Und die Zeit drängt.

Das Problem des Schinderhannes-Räuberfestes ist nicht, dass zu wenig Besucher kommen. Die strömen vor allem sonntags nach wie vor in Massen in den historischen Ortskern von Herrstein. Es mangelt vielmehr an geeigneten Ausstellern. Schon länger ist zu beobachten, dass die Zahl der Stände abnimmt.







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