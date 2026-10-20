Der Idar-Obersteiner Wilhelm Bizer liebt den Wald – und das schon sein Leben lang. Mit 89 Jahren ist er immer noch oft zwischen den Bäumen unterwegs und steckt unter anderem viel Arbeit in die Unterhaltung der Wege.
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Der Wald zwischen Homerich und Hasbach liegt ihm am Herzen. Daran gibt es keinen Zweifel. Durch die Jahrzehnte hindurch hat er viel Kraft aus ihm geschöpft. Bereits als Kind hat Wilhelm Bizer, Jahrgang 1936, mit der Schulklasse dort Bäume gepflanzt. In den vergangenen Jahren hat er die Wege freigeschnitten, Treppen gebaut und sauber gehalten – alles ehrenamtlich.