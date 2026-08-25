Theaterstück zur Felsenkirche Eigens ein Lied komponiert: Oberstein ist nicht Berlin Vera Müller 25.08.2026, 09:00 Uhr

i Die musikalische Leiterin Mikk Schunke hat eigens ein Lied fürs Theaterstück komponiert. Claudia Stump

Das wird ein kulturelles Highlight: An zwei Wochenenden, vom 4. bis 6. September sowie vom 11. bis 13. September, hält das Drama „Felsenkirche 1926“ von der Theatergruppe Heimspiel in Kooperation mit dem Kunstverein Obere Nahe Einzug in die Kirche.

Die Theatergruppe Heimspiel ist nun nach dem Ensemble Frauenmantel die zweite Gruppe des Kunstvereins Obere Nahe, die sich der Bühne verschrieben hat. Die drei Köpfe der Gruppe – Regisseurin Claudia Stump, Autor Jörg Staiber und die musikalische Leiterin Mikk Schunke – haben bereits im vergangenen Jahr die „Räubernacht in Hottenbach“ gemeinsam geleitet.







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