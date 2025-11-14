Nachwuchstalente ausgezeichnet Ehrung vom Sportkuratorium in Idar-Oberstein Leonhard Stibitz 14.11.2025, 06:00 Uhr

Da wurde es eng auf der Bühne: 63 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie sieben Teams wurden vom Sportkuratorium in der Messe Idar-Oberstein geehrt

63 Einzelsportlerinnen und Sportler sowie sieben Teams wurden vom Sportkuratorium in der Messe Idar-Oberstein geehrt. Und auch in der Halle war der Andrang groß.

Trotz anspruchsvoller Mindestanforderungen bei den Erfolgen hatten die Sportvereine aus dem Kreis Birkenfeld 63 Sportlerinnen und Sportler sowie neun Mannschaften beim Kuratorium angemeldet, welche diese Hürden überwunden hatten. Das war für das Sportfördergremium überraschend, und das ursprünglich gebuchte Foyer in der Messe Idar-Oberstein wäre deutlich zu klein gewesen.







