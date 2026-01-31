VG Herrstein-Rhaunen Ehrung für 1650 Jahre kommunales Ehrenamt Günter Weinsheimer 31.01.2026, 19:00 Uhr

i In der Idarwaldhalle in Rhaunen wurde mehr als 80 kommunalpolitische Ehrenamtlern die Bronzene Verdienstplakette der Nationalpark-VG Herrstein-Rhaunen verliehen - leider konnten nicht alle kommen. Günter Weinsheimer

So viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen bei der Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 Kommunalpolitiker aus der VG Herrstein-Rhaunen zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ist gelebte Demokratie.

Feierlicher hätte die Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 langjährige Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister der Nationalpark-Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kaum sein können, die Bürgermeister Uwe Weber in der Idarwaldhalle mit ihren EhepartnerInnen begrüßen konnte: 1650 Jahre kommunales Ehrenamt – so viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen an diesem Abend zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ...







Artikel teilen

Artikel teilen