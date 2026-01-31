VG Herrstein-Rhaunen
Ehrung für 1650 Jahre kommunales Ehrenamt
In der Idarwaldhalle in Rhaunen wurde mehr als 80 kommunalpolitische Ehrenamtlern die Bronzene Verdienstplakette der Nationalpark-VG Herrstein-Rhaunen verliehen - leider konnten nicht alle kommen.
Günter Weinsheimer

So viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen bei der Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 Kommunalpolitiker aus der VG Herrstein-Rhaunen zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ist gelebte Demokratie.

Lesezeit 2 Minuten
Feierlicher hätte die Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 langjährige Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister der Nationalpark-Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kaum sein können, die Bürgermeister Uwe Weber in der Idarwaldhalle mit ihren EhepartnerInnen begrüßen konnte: 1650 Jahre kommunales Ehrenamt – so viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen an diesem Abend zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren