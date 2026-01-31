So viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen bei der Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 Kommunalpolitiker aus der VG Herrstein-Rhaunen zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ist gelebte Demokratie.
Lesezeit 2 Minuten
Feierlicher hätte die Verleihung der Verdienstplakette in Bronze an mehr als 80 langjährige Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister der Nationalpark-Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kaum sein können, die Bürgermeister Uwe Weber in der Idarwaldhalle mit ihren EhepartnerInnen begrüßen konnte: 1650 Jahre kommunales Ehrenamt – so viele Jahre Engagement, Verantwortung und Herzblut kamen an diesem Abend zusammen. Das ist nicht nur eine Zahl – das ...