„Rheinland-Pfalz lebt von der Stärke und Vielfalt seines Ehrenamts“, sagt Alexander Schweitzer. Am Freitag besuchte der Ministerpräsident im Rahmen seiner Ehrenamtsreise auch Gimbweiler, ein in vielen Belangen vorbildliches Dörfchen.

„Wir bewegen was“, lautete die Kernaussage von Gerd Linn, Ortsbürgermeister von Gimbweiler, bei seiner Rede zum Besuch von Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Nationalparklandkreis (wir berichteten). Auch sein Dorf wurde stellvertretend ausgewählt, um all die zahlreichen Ehrenamtler im Kreis Birkenfeld zu ehren.

Denn auch in Gimbweiler mit gerade einmal 400 Einwohnern wären viele Projekte ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich. So fahren Mitbürger ganz selbstverständlich und ohne Berechnung ältere Personen mit dem dorfeigenen E-Auto, liebevoll „GimbiE“ genannt, zum Arzt oder zu Behörden. Und auch das Mehrgenerationenhaus wäre ohne Eigenleistung nicht gebaut worden. Darauf ist der ehemalige Bürgermeister Martin Samson besonders stolz: „Mehr als 10.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit investierten die Dorfbewohner in das 2011 eingeweihte Gebäude. Arbeitsmaschinen und teilweise auch Baumaterial wurden umsonst zur Verfügung gestellt. Alles wurde peinlich genau dokumentiert.“

i Vor dem Emma-Laden in Gimbweiler empfing Ministerpräsident Alexander Schweitzer einige der zahlreichen Ehrenämtler aus dem 400-Seelen-Dorf. Thomas Brodbeck

Damit steht Gimbweiler mit seinem ehrenamtlichen Engagement für viele Gemeinden, das weiß auch Gerd Linn: „Ohne diese Helfer und Kümmerer würde in den meisten kleinen Gemeinden im Land wenig bis nichts passieren“, so seine Erkenntnis und sein Dank an alle Dorfbewohner beim Empfang von Alexander Schweitzer.

Der Ministerpräsident zeichnete stellvertretend für viele der zahlreichen Helfer im Dorf Martina Leonhard mit der Ehrenamtskarte aus, die sich seit fast 30 Jahren im Frauensport aktiv engagiert. Mit der Karte erhält man zahlreiche Vergünstigungen, doch mehr noch soll sie ein Zeichen des Dankes, der Anerkennung und der Wertschätzung für besonders intensives ehrenamtliches und freiwilliges Engagement sein.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer überreichte stellvertretend für viele der zahlreichen Helfer im Dorf Martina Leonhard die Ehrenamtskarte. Rechts neben ihm steht Hans-Jürgen Noss von der SPD-Fraktion im Landtag, links daneben Gerd Linn, Ortsbürgermeister von Gimbweiler, Matthias König, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, und Landrat Miroslaw Kowalski. Thomas Brodbeck

Beim Abstecher des Ministerpräsidenten zum Energieweg betonte der Ortsbürgermeister, dass auch der Ausbau und Unterhalt nur durch unentgeltliche Mitarbeit der Dorfbewohner möglich geworden sei. Immerhin wollen 7,5 Kilometer Weg entlang von Heizzentrale, Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Schuss gehalten werden. Vor Ort beteuerte Alexander Schweitzer noch einmal, dass sich die Landesregierung klar zur Energiewende und zu den Ausbauzielen für erneuerbare Energien bekenne: „Mit Projekten wie dem Energielehrpfad in Gimbweiler wird die Energiewende erlebbar und verständlich. Sie steigern die regionale Wertschöpfung und ermöglichen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger.“ Dabei gibt es für die freiwilligen Helfer nicht nur Arbeit, wie Gerd Linn abschließend im Mehrgenerationenhaus mit einem Schmunzeln erzählt: „Wir schaffen alles zusammen, wir arbeiten zusammen. Und dann feiert man hier auch zusammen.“