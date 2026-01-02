Ehepaar steht nach Brand in Kronweiler vor dem Nichts

Jahresrückblick: Kurz vor Weihnachten verlieren Anka und Thomas Blödorn ihr gesamtes Hab und Gut. Ein Brand zerstört ihr Haus in Kronweiler vollständig – doch die Solidarität der Nachbarschaft gibt ihnen Hoffnung.

Nur noch eine Ruine ist das Wohnhaus von Anka und Thomas Blödorn in Kronweiler nach dem schweren Brand am 13. Dezember. Glücklicherweise kommen keine Menschen zu Schaden.

Als die ersten der insgesamt rund 100 Einsatzkräfte an jenem Samstagabend eintreffen, steht das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand.