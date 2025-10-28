Baubrache in Baumholder Ehemaliges Hotel Zur Post könnte zurück an Stadt fallen 28.10.2025, 18:14 Uhr

i Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Zur Post sollte ab 2022 ein Gebäude für betreutes Wohnen entstehen. Der Investor ist aber seitdem nicht vorangekommen. Benjamin Werle

Die Chefs der Immobilienfirma Schmidt-Bovendeert erläutern im Stadtrat, dass der Neubau von seniorengerechten Wohnungen in der Hauptstraße 43 aktuell nicht wirtschaftlich erscheint. Da die Bebauungsfrist abläuft, kommt eine Rückübertragung infrage.

Was passiert mit dem Grundstück in der Hauptstraße 43 bis 45? 2021 hatte die Stadt das Gelände des ehemaligen Hotels Zur Post an das Bad Marienberger Unternehmen Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien veräußert, die eigentlich bis zu 19 seniorengerechte Wohnungen auf dem Areal bauen wollten.







