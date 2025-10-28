Die Chefs der Immobilienfirma Schmidt-Bovendeert erläutern im Stadtrat, dass der Neubau von seniorengerechten Wohnungen in der Hauptstraße 43 aktuell nicht wirtschaftlich erscheint. Da die Bebauungsfrist abläuft, kommt eine Rückübertragung infrage.
Was passiert mit dem Grundstück in der Hauptstraße 43 bis 45? 2021 hatte die Stadt das Gelände des ehemaligen Hotels Zur Post an das Bad Marienberger Unternehmen Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien veräußert, die eigentlich bis zu 19 seniorengerechte Wohnungen auf dem Areal bauen wollten.