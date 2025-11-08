Jugendzentrum Baumholder Edna Nüssler nimmt Abschied vom Café International 08.11.2025, 17:30 Uhr

i Edna Nüssler (5. von links) ist im Beisein vieler Weggefährten, Offiziellen, Migranten und Freunden im Jugendzentrum nach elf Jahren als Koordinatorin des Café International und seiner ehrenamtlichen Arbeit für Flüchtinge verabschiedet worden. Sascha Saueressig

Seit mehr als elf Jahren werden Migranten und Asylsuchende, die in Baumholder eine neue Zukunft aufbauen, im Café International betreut. Nun zieht sich eine der Mitinitiatorinnen der ehrenamtlichen Arbeit zurück. Zur Verabschiedung kamen viele.

Zahlreiche Weggefährten, Freunde, aber auch Günther Jung als Vertreter der Stadt, Ilona Schlegel vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises als Träger sowie Jan Jakobi als Ansprechpartner bei der Kreisverwaltung kamen zur Verabschiedung Edna Nüsslers, die seit der Gründung des Cafés International vor mehr als elf Jahren eine treibende Kraft für die Integration von Flüchtlingen in Baumholder ist.







