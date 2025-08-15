Axel Petry aus Bruchweiler hat eine Ära mitgeprägt. Alles, was er kann, hat er sich im Lauf vieler Jahre selbst beigebracht.

Angefangen hat alles ganz klassisch mit Aschenbechern aus Achat. „Wenn man damit was verdienen wollte, musste man schnell sein“, sagt Axel Petry, der nach der Schule in die Edelsteinschleiferei seines Vaters Karl in Bruchweiler eintrat. Doch es dauerte nicht lange, bis er erkannte, dass er das nicht sein ganzes Leben lang machen wollte. Mit viel Talent und genauso viel Fleiß wurde er zu einem wahren Meister seines Fachs. Alles, was er kann, hat sich der heute 71-Jährige selbst beigebracht. Nach 54 Jahren in diesem Beruf – er hat von 14 bis 68 gearbeitet – blickt Axel Petry stolz auf seine Lebensleistung zurück.

Die Schleiferei wurde von seinem Großvater Reinhard in den 1920er-Jahren in der Lindenstraße eingerichtet, wo Axel Petry immer noch wohnt. Wie damals üblich, wurde mit einer Transmission über lange Lederriemen gearbeitet. So sah es auch noch aus, als der Enkel vor mehr als 50 Jahren dort anfing. Schon als Schüler hatte er mit dem Schleifen begonnen. Bruchweiler war damals aber vor allem als Dorf der Edelsteinbohrer bekannt.

Axel Petry ist zwar auch heute immer noch oft in seiner Werkstatt, „aber das ist nur noch Hobby. Ich will mir nichts mehr ans Bein binden.“ Von den Weggefährten, die in der Edelsteinregion eine eigene Ära insbesondere in der Herstellung von großen Schalen geprägt haben, leben nur noch Jürgen Christmann aus Vollmersbach und er. Zu dem Quartett, dessen Werke neben anderen noch bis Ende Oktober in der aktuellen Sonderausstellung „Edle Gefäße – Alltagsgegenstände als Luxusobjekte“ im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein zu bewundern sind, gehörten auch die verstorbenen Helmut Wolf (Kirschweiler) und Bernd Hartmann (Schauren). Jeder von ihnen hatte seine eigene Handschrift: „Ich erkenne meist sofort, wer ein bestimmtes Objekt gemacht hat.“

i Objekte aus dem schwer zu bearbeitenden Rubin sind ein Markenzeichen von Axel Petry. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Ihm habe die Arbeit immer Spaß gemacht, betont Petry. Sie war aber nicht nur Lust, sondern oft genug auch Last: „Ich hatte immer den Druck, genug für die Familie verdienen zu müssen.“ Das war lange Zeit nicht einfach. Der Laie unterschätze oft, wie viel Kunstfertigkeit, Übung und Erfahrung es brauche, um insbesondere große und dünne Schalen zu gestalten. „Das ist viel schwieriger, als man beim Anschauen vermutet.“

Dem gehe eine lange Lernzeit voraus. „Das ist aber etwas, für das es keine Ausbildung wie in einem Lehrberuf gibt.“ Zunächst müsse man für sich selbst entscheiden, „was man will und wo man hin will“. Axel Petry wollte vor allem so gut wie möglich werden und beste Qualität produzieren. Dafür stellte er sogar eigene Werkzeuge her, um Bergkristall und Co. zu bearbeiten. Zudem erweiterte er die Werkstatt im Elternhaus immer weiter. Das habe ihn dazu befähigt, „meinen eigenen Weg zu gehen und das zu machen, was ich wollte“.

Ohne Fleiß kein Preis

Dabei galt stets das Motto: Ohne Fleiß kein Preis. Über Jahrzehnte dauerten seine Arbeitstage meist zehn bis zwölf Stunden und manchmal auch noch mehr. „Der Beruf war lange mein Leben“, bilanziert Petry, der bedauert, dass dadurch die Familie mit Frau, Sohn und Zwillingstöchtern, auf die er sehr stolz ist, allzu oft zu kurz kam. Der kaufmännische Erfolg kam ebenfalls nicht von selbst. Auch da musste Axel Petry Durchhaltevermögen beweisen. „Ich bin kein Verkaufstalent. Meine Werke mussten immer für sich sprechen.“

Am Anfang jeder Arbeit steht der rohe Stein mit seinen Einschlüssen und die Frage: Was lässt sich daraus machen? Und natürlich auch: Was lässt sich verkaufen? Manchmal sei ihm auch erst während der Arbeit eine Idee gekommen. Vieles sei auch einfach so entstanden. „Dann musst du jemanden finden, der es haben will.“

Zu den Herausforderungen gehört, „dass man nur einen Versuch hat“. Bei dem fragilen Material bestehe immer das Risiko, dass am Ende doch noch etwas kaputtgeht und alles in Scherben liegt.

Eine Ära geht zu Ende

Neben dem Bergkristall gehört das Herz von Axel Pery vor allem dem schwer zu behandelnden Rubin, dessen Bearbeitung zu einem seiner Markenzeichen wurde. Viele besondere Unikate sind im Lauf der Jahre unter seinen Händen entstanden. In den besten Jahren hatte er sogar drei Mitarbeiter, darunter einen Werkzeugmacher.

Der Ruheständler bezweifelt, dass es heute noch möglich wäre, sich mit edlen Gefäßen eine Existenz aufzubauen. Es deutet deshalb alles darauf hin, als sei eine Ära endgültig an ihr Ende gekommen. Axel Petry aber freut sich, dass nach einem langen kreativen Arbeitsleben einige seiner Arbeiten einen Platz in mancher hochwertigen Sammlung bekommen haben.