Erstmals geschlechterneutral Edelsteinstraße: Schnappt sich ein Mann die Krone? Vera Müller 13.04.2026, 07:40 Uhr

i Edelsteinkönigin Vivian Heidrich war auch in der Fastnacht aktiv. Die junge Frau vertritt die Region bis Oktober. Wer ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Leonhard Stibitz

King statt Queen? Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht ausdrücklich nicht mehr zwingend eine neue Edelsteinkönigin. Es kann auch ein König sein. Eine „Edelsteinmajestät“ soll die Region künftig repräsentieren.

So schnell nähern sich zwei Jahre dem Ende zu. Die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich wurde im September 2024 in Sensweiler gekrönt. Im Herbst endet ihre Amtszeit. Wer tritt die Nachfolge an? Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht bereits eine Person, die als 25.







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