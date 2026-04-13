King statt Queen? Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht ausdrücklich nicht mehr zwingend eine neue Edelsteinkönigin. Es kann auch ein König sein. Eine „Edelsteinmajestät“ soll die Region künftig repräsentieren.
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So schnell nähern sich zwei Jahre dem Ende zu. Die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich wurde im September 2024 in Sensweiler gekrönt. Im Herbst endet ihre Amtszeit. Wer tritt die Nachfolge an? Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht bereits eine Person, die als 25.