Konzert in Niederwörresbach Edelsteinserenade bietet Posaunenklänge und Orgelmusik Jutta Gerhold 26.10.2026, 19:30 Uhr

i Carsten Ehret-Pyka spielte bei der Edelsteinserenade die Orgel. HOSSER

Carsten Ehret-Pyka und Christian Strauß begeisterten die Besucher in der Niederwörresbacher Kirche bei der Edelsteinserenade.

Strahlend glänzendes Messing prangte vor dem Altar des angenehm warmen Kirchenraums der evangelischen Kirche in Niederwörresbach. Die imposante Posaune gehört Thomas Keßler. Der war auf Einladung des künstlerischen Leiters der Konzertreihe „Edelstein-Serenade“, Christian Strauß, zusammen mit seinem Musiker-Freund und Organisten Carsten Ehret-Pyka angereist, um für eine gute Stunde „Barock-hautnah“ zu musizieren.







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