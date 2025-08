Wenn am Samstagmorgen in der Obersteiner Fußgängerzone bereits dichtes Gedränge herrscht, weiß man: Es ist wieder Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt.

Bei schönstem Wetter wurde am Samstagmorgen der 27. Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in der Obersteiner Altstadt am Fuße der Felsenkirche eröffnet. Bis Sonntagabend präsentieren dort auf offener Straße knapp 50 Aussteller ihr breites Angebot an Schmuck, Edelsteinen und Accessoires. Umrahmt wird das Marktgeschehen an beiden Tagen mit allerlei Handwerksvorführungen und einem Schürffeld für Kinder wie immer vom Straßentheaterfestival mit zahlreichen internationalen Akrobaten und Musikern.

i Oberbürgermeister Frank Frühauf versuchte sich am Stand von Jürgen Stellwagen (rechts) als Goldschmied. Frederik Grüneberg und die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich schauten interessiert zu. Hosser

Oberbürgermeister Frank Frühauf sprach bei der Eröffnung von einer „einzigartigen Veranstaltung“, die viele Besucher zum Teil von weither anziehe, das könne man an den vielen auswärtigen Kennzeichen auf den Parkplätzen unschwer erkennen. Er dankte dem Verein Schmuck-Kultur für die Organisation und den Sponsoren für die teils langjährige Unterstützung.

i Frederik Grüneberg, der Vorsitzende des Veranstaltervereins Schmuck-Kultur, überreichte bei der Markteröffnung seinen Mitstreiterinnen Andrea Sohne und Sibylle Delzeit Blumensträuße. Hosser

Frederik Grüneberg, der Vorsitzende des Veranstaltervereins, dankte der Stadt für die gute Zusammenarbeit, vor allem aber den Ausstellern, die dem Markt zum Teil seit der ersten Veranstaltung die Treue halten. Und er dankte seinen Mitstreitern und überreichte exemplarisch Andrea Sohne und Sibylle Delzeit Blumensträuße.

i Der Obersteiner Marktplatz war bei der Eröffnung des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts bereits gut gefüllt. Hosser

Die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich bescheinigte dem Markt einen interaktiven Charakter: Man könne sich nicht nur die allerschönsten Exponate von Goldschmieden, Edelsteinschleifern- und -graveuren und Schmuckdesignern anschauen, sondern auch mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Und ihnen – das ist eine Besonderheit des Marktes – bei der Arbeit zuschauen und zum Teil auch sich selbst versuchen.

Am Samstag geht das Treiben in der Obersteiner Fußgängerzone bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Dann ist auch verkaufsoffener Sonntag des Einzelhandels. Das Straßentheaterfestival beginnt an beiden Tagen um 13 Uhr.

Mehr Infos: www. schmuck - kultur .com