Schmuck aus Idar-Oberstein und rheinland-pfälzischer Wein: Ihre Vetreterinnen präsentierten das Bundesland zur Feier des Tages der Deutschen Einheit und der deutsch-ponischen Freundschaft bei einem Empfang in Warschau ganz hervorragend.

Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit und auch der Freundschaft mit Polen gab es in der Deutschen Botschaft in Warschau einen Abendempfang.

Eingeladen hatte der deutsche Botschafter Miguel Berger, sowie Michael Ebling, Minister für Wirtschaft, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz.