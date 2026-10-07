Empfang in Warschau
Edelsteinregion um Idar-Oberstein toll präsentiert 
„Gold Rheinland-Pfalz“ hieß es am Stand der Landesvertretung. So wurde das Bundesland durch Vertreter der Edelsteinregion um Ida
„Gold Rheinland-Pfalz“ hieß es am Stand der Landesvertretung. So wurde das Bundesland durch Vertreter der Edelsteinregion um Idar-Oberstein hervorragend präsentiert. Mit auf dem Foto: die Deutsche Weinkönigin Paula Löber, Joe Weingarten, Minister Michael Ebling und die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich.
Leonhard Stibitz

Schmuck aus Idar-Oberstein und rheinland-pfälzischer Wein: Ihre Vetreterinnen präsentierten das Bundesland zur Feier des Tages der Deutschen Einheit und der deutsch-ponischen Freundschaft bei einem Empfang in Warschau ganz hervorragend. 

Lesezeit 2 Minuten
Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit und auch der Freundschaft mit Polen gab es in der Deutschen Botschaft in Warschau einen Abendempfang. Eingeladen hatte der deutsche Botschafter Miguel Berger, sowie Michael Ebling, Minister für Wirtschaft, Energie und Klima des Landes Rheinland-Pfalz.
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