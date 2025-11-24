Edelsteinmuseum hat 2026 Grund zum Feiern

30 Jahre im Purpers Schlösschen – doch was macht das Edelsteinmuseum so besonders? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Es gibt viel zu feiern, aber auch Herausforderungen zu meistern.
Das Edelsteinmuseum erfreut sich ungebrochener Beliebtheit: Rund 30.000 Besucher wurden in diesem Jahr gezählt – und damit so viele wie 2024. Wobei Dieter Hahn, der Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung, beim traditionellen Museumsabend auch diesmal wieder den Wunsch äußerte, dass mehr Einheimische kommen.