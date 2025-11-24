Traditioneller Museumsabend Edelsteinmuseum hat 2026 Grund zum Feiern Kurt Knaudt 24.11.2025, 17:00 Uhr

i Im kommenden Jahr, wenn es 30 Jahre her ist, dass das Edelsteimuseum in die Villa Purpers Schlösschen umgezogen ist, soll das traditionelle Museumsfest groß gefeiert werden. Hosser (Archiv)

30 Jahre im Purpers Schlösschen – doch was macht das Edelsteinmuseum so besonders? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Es gibt viel zu feiern, aber auch Herausforderungen zu meistern.

Das Edelsteinmuseum erfreut sich ungebrochener Beliebtheit: Rund 30.000 Besucher wurden in diesem Jahr gezählt – und damit so viele wie 2024. Wobei Dieter Hahn, der Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung, beim traditionellen Museumsabend auch diesmal wieder den Wunsch äußerte, dass mehr Einheimische kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen