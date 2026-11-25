Bislang 12.000 Übernachtungen Edelsteinland-Jugendherberge in Idar-Oberstein glänzt Vera Müller 25.11.2026, 15:00 Uhr

i Einen Top-Start legte die neue Jugendherberge Idar-Oberstein hin. Besonders im Sommer und im Herbst strömten die Gäste. DieJugendherbergen.de

Einen glänzenden Start legt die neue Edelsteinland-Jugendherberge in Idar-Oberstein hin: Die Gäste fühlen sich im modernen Ambiente wohl, die Übernachtungszahlen stimmen optimistisch. Auch das Team hat sich eingespielt.

So hatte man sich das gewünscht: Die neu gestaltete Edelsteinland-Jugendherberge Idar-Oberstein steht Gästen seit Juni wieder zur Verfügung und ist schon jetzt sehr beliebt. Schulklassen, Wandergruppen, Familien – das moderne Design, eine angenehme und gastfreundliche Atmosphäre sorgen dafür, dass sich die Gäste in der „Alten Treibe“ wohlfühlen.







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