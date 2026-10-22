Nach der Krönung geht’s los
Edelsteinkönigin Aline Stanek hat schon oft geglänzt
Aline Stanek mit ihrem Meisterstück – einer Sanduhr aus Bergkristall
Aline Stanek mit ihrem Meisterstück – einer Sanduhr aus Bergkristall
Michael Jordan

Zwei Jahre lang darf sie nun als „majestätische“ Botschafterin die Naheregion repräsentieren: Die neue Edelsteinkönigin Aline Stanek freut sich auf ihre Amtszeit. Unserer Zeitung erzählte sie unter anderem, welche Tipps ihr ihre Vorgängerin gab.

Lesezeit 5 Minuten
Frisch gekrönt ist sie – und startet voller Enthusiasmus in ihre Amtszeit als Deutsche Edelsteinkönigin. Nach ihrer viel beachteten Vorstellung freut sich StartFragment Aline Stanek sehr auf die kommenden beiden Jahre, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.
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