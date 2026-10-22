Nach der Krönung geht’s los Edelsteinkönigin Aline Stanek hat schon oft geglänzt Peter Bleyer 22.10.2026, 06:00 Uhr

i Aline Stanek mit ihrem Meisterstück – einer Sanduhr aus Bergkristall Michael Jordan

Zwei Jahre lang darf sie nun als „majestätische“ Botschafterin die Naheregion repräsentieren: Die neue Edelsteinkönigin Aline Stanek freut sich auf ihre Amtszeit. Unserer Zeitung erzählte sie unter anderem, welche Tipps ihr ihre Vorgängerin gab.

Frisch gekrönt ist sie – und startet voller Enthusiasmus in ihre Amtszeit als Deutsche Edelsteinkönigin. Nach ihrer viel beachteten Vorstellung freut sich StartFragment Aline Stanek sehr auf die kommenden beiden Jahre, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.







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