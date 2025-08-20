In der Edelsteinklinik Bruchweiler werden jungen Patienten Mittel und Wege aufgezeigt, um mit ihren chronischen Erkrankungen besser umzugehen und sich so auf das Berufsleben vorzubereiten. Damit nimmt die Einrichtung eine Sonderstellung im Land ein.

Die Edelsteinklinik in Bruchweiler feiert in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Sie ist als Reha-Einrichtung für Kinder und Jugendliche nach Aussage der Trägerin, der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer, bestens aufgestellt. Den jungen Patienten werden dort Mittel und Wege aufgezeigt, um mit ihren chronischen Erkrankungen besser umzugehen – als wichtige Voraussetzung für den Erfolg in Schule und Ausbildung und einen gelungenen Start in den Beruf.

Eigentlich wollte die Klinik vor fünf Jahren ihr 50-jähriges Bestehen groß feiern, aber die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Das holt die Klinik am Samstag, 6. September, nach. Von 10 bis 16 Uhr gibt es auf dem Gelände ein buntes Programm, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist. Auch Sozialministerin Dörte Schall hat sich angekündigt.

i "Unsere Turnhalle ist die Natur": Das ist das Motto bei den Aktivitäten im Freien. DRV

Das Haus hat 150 Betten und beschäftigt rund 160 Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen (Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Hauswirtschaft, Haustechnik) in Voll- und Teilzeit. Markenzeichen ist die familienfreundliche Reha, zu der mehr als zwei Drittel der jungen Patienten mit einer erwachsenen Begleitperson kommen.

In dieser Hinsicht hat man eine Vorreiterrolle übernommen. Neben umfassenden medizinischen und psychotherapeutischen Angeboten liegt der Schwerpunkt auf Bewegung, Ernährung und sozialem Lernen in der Gruppe bei Spiel und Sport in der frischen Luft – getreu dem Motto: „Unsere größte Turnhalle ist die Natur.“

Wie kam die Klinik eigentlich in den Hochwald? Ende der 1960er-Jahre sucht die Rentenversicherung eine Alternative zu ihrer in die Jahre gekommenen Kinderheilstätte in Bad Dürkheim. Die Gemeinde Bruchweiler bietet ein Grundstück in waldreicher Umgebung für ein neues „Kindersanatorium“ an – wie man es damals nennt. In Bruchweiler ist dieser Name bis heute geläufig. Im März 1968 beginnen die Bauarbeiten, am 16. Oktober 1970 wird die „Kurklinik am Hochwald“ ihrer Bestimmung übergeben. Behandelt werden damals vor allem die klassischen Haut- und Atemwegserkrankungen wie Neurodermitis und Asthma.

i Bewegung, vor allem im Freien, ist eine der Säulen der Therapie in der Edelsteinklinik. DRV

Nach mehr als 30 Jahren wird die Klinik ab dem Jahr 2000 erstmals erweitert und modernisiert. Im Oktober 2001 wird das erste Kind-Eltern-Appartement eingerichtet – für Eltern, die ihre Kinder oder Jugendlichen in die Reha begleiten. Zwischen 2002 und 2004 wird alles generalsaniert und baulich auf den neuesten Stand gebracht.

Den heutigen Namen Edelsteinklinik erhält das Haus 2006 nach einem Ideenwettbewerb unter den jungen Patienten. Er soll die enge Verbindung der Klinik zur Edelsteinregion zum Ausdruck bringen. Auch die einzelnen Stationen sind nach Edelsteinen benannt.

Gesetzesänderung bringt neuen Schub

2010 übernimmt Dr. Edith Waldeck die ärztliche Leitung der Edelsteinklinik, deren Profil sie über 13 Jahre entscheidend prägt. Die Personalie fällt in eine Zeit, in der diese im Wettbewerb mit Reha-Kliniken in den Bergen oder an der See ins Hintertreffen geraten ist. Waldeck erweitert das Angebot über die gängigen Indikationen Asthma und Neurodermitis hinaus um Psychosomatik, Diabetes, Störungen in der Sprachentwicklung und spezielle orthopädische Erkrankungen. Diese Vielfalt erweist sich schnell als besondere Stärke: Die Patienten kommen aus ganz Deutschland, und die Klinik ist gut ausgelastet, obwohl sie nicht im Alpenvorland oder an der See liegt.

i Sport und Spiel haben einen hohen Stellenwert in der Edelsteinklinik. Den jungen Patienten macht das Freude. Peter Teschner/DRV. DRV

Eine Gesetzesänderung im Jahr 2017 bringt neuen Schub. Die Politik hat erkannt, dass die Grundlagen für ein gesundes und erfülltes Arbeitsleben bereits in jungen Jahren gelegt werden. Aus einem „Kann“ wird ein „Muss“. Die Reha für Kinder und Jugendliche wird dadurch enorm aufgewertet. Außerdem kann seitdem, sofern für den Erfolg der Reha notwendig, eine Begleitperson mitkommen, auch wenn das Kind älter als zwölf ist. Der Träger reagiert: 2017 wird das zweite Appartement-Haus eröffnet, 2022 kommt ein weiterer Modulbau hinzu.

Auch als das öffentliche Leben zu Beginn der Corona-Pandemie in Schockstarre verfällt, geht der Betrieb in der Klinik weiter. Mit viel Teamgeist gelingt es, schnell auf die veränderte Situation zu reagieren. Mit einer reduzierten Belegung und einem ausgeklügelten Hygienekonzept geht es ohne Unterbrechung weiter. Gerade in der Zeit langer Lockdowns, in der auch die Schulen geschlossen haben, hilft das vielen Kindern und Jugendlichen aus der Isolation. Schulunterricht – seit langem Teil der Reha – gibt es auch während der Pandemie durch einen eigenen Lehrer. Gleichzeitig entwickelt die Klinik frühzeitig Therapien für die Reha nach Corona – Stichwort: Long Covid –, was sie deutschlandweit bekannt macht.

Mit 160 Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber

2002 übernimmt Daniel Bach die kaufmännische Leitung. Mit seinem Blick von außen sorgt der studierte Wirtschaftsingenieur dafür, dass die Klinik auch wirtschaftlich gut dasteht. Er stammt aus dem Nachbarort Schauren, lebt mit seiner Familie in Bruchweiler und ist selbst Vater zweier junger Kinder. 2024 geht Dr. Edith Waldeck, die der Klinik noch immer sehr verbunden ist, in den Ruhestand. Ihr folgt Martin Schebek, gebürtiger Stuttgarter und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Diabetologie.

Zu den Besonderheiten der Klinik gehört nach Aussage des Trägers neben ihrem Behandlungsprofil die Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen. Mit rund 160 Mitarbeitern ist sie ein bedeutender Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Unter ihnen sind mehrere Mitglieder von Familien aus der Region, oft auch in zweiter Generation. Sie haben dazu beigetragen, dass Bruchweiler und die Region Hunsrück-Nahe in Sachen Reha bundesweit einen guten Namen haben.