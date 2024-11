Campus Idar-Oberstein Edelsteine ins richtige Licht gesetzt 18.11.2024, 06:00 Uhr

i Helena Renner (links) und Sharareh Aghaei zählen zu den Preisträgerinnen. Hochschule Trier

Absolventinnen des der Fachrichtung Edelstein und Schmuck des Campus Idar-Oberstein gewinnen erneut angesehene Preise. Dabei stellten sie Ihre Arbeit auf verschiedenen Messen und Kunstausstellungen vor.

Sechs ehemalige Studierende der Fachrichtung Edelstein und Schmuck des Campus Idar-Oberstein der Hochschule Trier haben in den vergangenen Wochen in verschiedenen Wettbewerben im Kunst(handwerks)- und Schmuckbereich hoch dotierte Preise gewonnen. Darauf weist die Hochschule in einer Pressemitteilung hin.

