Brandschutz nicht rechtmäßig
Edelsteinbörse Idar-Oberstein: Alle Mieter müssen raus 
Die Diamant- und Edelsteinbörse Idar-Oberstein: Offensichtlich gibt es dort Brandschutzprobleme, die Handlungsbedaf nach sich zi
Die Diamant- und Edelsteinbörse Idar-Oberstein: Offensichtlich gibt es dort Brandschutzprobleme, die Handlungsbedaf nach sich ziehen.
Hosser

Idar-Obersteins Wolkenkratzer, die Diamant- und Edelsteinbörse, ist offensichtlich in Schieflage. Mieter erhielten dieser Tage die Aufforderung, ihre Räume ab dem 14. Oktober nicht mehr zu betreten. Brandschutzgründe sind dafür ausschlaggebend. 

Lesezeit 2 Minuten
Was passiert aktuell in der Diamant- und Edelsteinbörse in Idar? Nach Informationen unserer Zeitung wurde allen dort verbliebenen Mietern vonseiten des städtischen Bauamts zur Auflage gemacht, dass sie ihre Räume ab dem 15. Oktober nicht mehr nutzen dürfen.
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