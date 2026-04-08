Bewerbung von Idar-Oberstein
Edelsteinbearbeitung soll endlich Kulturerbe werden
Die Edelsteinbearbeitung in Idar-Oberstein hat eine jahrhundertelange Tradition. Das soll jetzt in einen Eintrag in die Liste de
Die Edelsteinbearbeitung in Idar-Oberstein hat eine jahrhundertelange Tradition. Das soll jetzt in einen Eintrag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco münden.
Uli Deck. picture alliance/dpa

Die Edelsteinbearbeitung in Idar-Oberstein hat eine jahrhundertelange Tradition. Das soll jetzt in einen Eintrag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco münden.

Lesezeit 3 Minuten
Nächster Versuch: Die „Edelsteinbearbeitung in der Region Obere Nahe“ soll Unesco-Weltkulturerbe und im ersten Schritt in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Einen ersten Antrag hatte die zuständige Kultusministerkonferenz (KMK) 2022 nicht akzeptiert – jetzt habe man den damaligen Antrag verfeinert, wie Initiator Graveurmeister Hans-Ulrich Pauly vom Förderverein der edelsteinbearbeitenden Gewerke, ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren