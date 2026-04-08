Bewerbung von Idar-Oberstein Edelsteinbearbeitung soll endlich Kulturerbe werden Stefan Conradt 08.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Edelsteinbearbeitung in Idar-Oberstein hat eine jahrhundertelange Tradition. Das soll jetzt in einen Eintrag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco münden. Uli Deck. picture alliance/dpa

Die Edelsteinbearbeitung in Idar-Oberstein hat eine jahrhundertelange Tradition. Das soll jetzt in einen Eintrag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco münden.

Nächster Versuch: Die „Edelsteinbearbeitung in der Region Obere Nahe“ soll Unesco-Weltkulturerbe und im ersten Schritt in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Einen ersten Antrag hatte die zuständige Kultusministerkonferenz (KMK) 2022 nicht akzeptiert – jetzt habe man den damaligen Antrag verfeinert, wie Initiator Graveurmeister Hans-Ulrich Pauly vom Förderverein der edelsteinbearbeitenden Gewerke, ...







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