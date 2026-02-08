Aktion im Stadttheater geplant
Edelstein-Campus: Iranische Studierende haben Botschaft
Eine Frau zeigt die Farben der iranischen Flagge im Gesicht - Grün, Weiß und Rot - sowie einen aufgemalten Schriftzug auf Persis
Eine Frau zeigt die Farben der iranischen Flagge im Gesicht - Grün, Weiß und Rot - sowie einen aufgemalten Schriftzug auf Persisch, der "Frau, Leben, Freiheit" bedeutet, bei einer Kundgebung zur Unterstützung der Demonstranten im Iran. Auch Studierende aus Idar-Oberstein wollen Flagge zeigen und haben eine Botschaft.
Matias Chiofalo. picture alliance/dpa/EUROPA PRESS

Iranische Studierende des Campus Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein haben eine klare Botschaft, die sie nach außen zeigen wollen: Sie schließen sich dem Kampf für Freiheit, Menschenwürde und das Wahlrecht in ihrer Heimat an.

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der Staffel „Film im Theater“ zeigt die Initiative StattKino in Kooperation mit dem Kulturamt Idar-Oberstein am Freitag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Stadttheater das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“. Der unter schwierigen Bedingungen im Iran gedrehte Film des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof war 2025 der deutsche Kandidat für den „Oscar“ in der Kategorie „Bester internationaler Film“, ging jedoch ohne Auszeichnung aus ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren