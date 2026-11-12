Aktion auch in Birkenfeld Edeka-Kunden haben 20.000 Euro für Vereine gespendet Franz Cronenbrock 12.11.2026, 07:00 Uhr

Zahlreiche Kunden haben beim Edeka-Decker in Birkenfeld oder Hoppstädten-Weiersbach wieder die Spendentaste am Pfandautomaten gedrückt. Auch im dritten Quartal 2016 kam bei der Aktion ein stattlicher Betrag zusammen

Helfen macht Spaß: Nach diesem Motto gibt es seit sechs Jahren eine Aktion von Edeka Decker’s Team in den Lebensmittelmärkten in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach. Dort können Kunden an den Pfandautomaten einen Pfandbon ausdrucken lassen und an der Kasse einlösen.







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