Aktion auch in Birkenfeld
Edeka-Kunden haben 20.000 Euro für Vereine gespendet

Zahlreiche Kunden haben beim Edeka-Decker in Birkenfeld oder Hoppstädten-Weiersbach wieder die Spendentaste am Pfandautomaten gedrückt. Auch im dritten Quartal 2016 kam bei der Aktion ein stattlicher Betrag zusammen

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Helfen macht Spaß: Nach diesem Motto gibt es seit sechs Jahren eine Aktion von Edeka Decker’s Team in den Lebensmittelmärkten in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach. Dort können Kunden an den Pfandautomaten einen Pfandbon ausdrucken lassen und an der Kasse einlösen.
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