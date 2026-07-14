Jubelkonfirmanden verschiedener Jahrgänge trafen sich in der historischen Bruchweiler Kirche zu einem bewegenden Gottesdienst mit Ehrungen. Beim anschließenden Mittagessen wurden Erinnerungen, Anekdoten und Lebenswege lebhaft geteilt.
Lesezeit 1 Minute
Am Sonntag, 12. Juli, wurden in der evangelischen Kirche in Bruchweiler, die 1744 erbaut wurde, zahlreiche Jubelkonfirmanden ausgezeichnet. Den feierlichen Gottesdienst mit Abendmahl leitete Pfarrer Martin Beckschulte.An der Stummorgel untermalte Michael Piskorz den Gottesdienst.