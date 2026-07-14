Ehrungen und Urkunden Echte Seltenheit: Eichen-Konfirmation in Bruchweiler Christian Schulz 14.07.2026, 09:00 Uhr

i Ein ganz besonderes Jubiläum gab es für Hedwig Becker zu feiern. Sie wurde vor sage und schreibe 80 Jahren, also im ersten Nachkriegsjahr 1946, konfirmiert und feierte das außergewöhnliche Fest der „Eichen“-Konfirmation, worauf sie besonders stolz ist. Christian Schulz. Foto Hosser

Jubelkonfirmanden verschiedener Jahrgänge trafen sich in der historischen Bruchweiler Kirche zu einem bewegenden Gottesdienst mit Ehrungen. Beim anschließenden Mittagessen wurden Erinnerungen, Anekdoten und Lebenswege lebhaft geteilt.

Am Sonntag, 12. Juli, wurden in der evangelischen Kirche in Bruchweiler, die 1744 erbaut wurde, zahlreiche Jubelkonfirmanden ausgezeichnet. Den feierlichen Gottesdienst mit Abendmahl leitete Pfarrer Martin Beckschulte.An der Stummorgel untermalte Michael Piskorz den Gottesdienst.







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