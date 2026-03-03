Innenminister in Niederhambach
Ebling: Das Ehrenamt muss besser belohnt werden
Innenminister Michael Ebling bei der SPD-Veranstaltung in Niederhambach zum Thema Feuerwehr und Katastophenschutz
Innenminister Michael Ebling bei der SPD-Veranstaltung in Niederhambach zum Thema Feuerwehr und Katastophenschutz
Stefan Conradt

Erst der Ministerpräsident in Schwollen, drei Tage später der Innenminister in Niederhambach. Derzeit fährt die SPD „großes Geschütz“ auf im Landtagswahlkampf.

Lesezeit 3 Minuten
Viel los derzeit in Sachen Wahlkampf in der Verbandsgemeinde Birkenfeld: Nach Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der am Freitag in Schwollen den Saal Böß gefüllt hatte, kam am Montag Innenminister Michael Ebling nach Niederhambach – nicht nur um SPD-Kandidatin Caroline Pehlke im Landtagswahlkampf zu unterstützen, sondern auch um sich mit Verantwortlichen aus Politik und Feuerwehren über die wichtigen Themen Katastrophenschutz und ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren