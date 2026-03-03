Erst der Ministerpräsident in Schwollen, drei Tage später der Innenminister in Niederhambach. Derzeit fährt die SPD „großes Geschütz“ auf im Landtagswahlkampf.
Lesezeit 3 Minuten
Viel los derzeit in Sachen Wahlkampf in der Verbandsgemeinde Birkenfeld: Nach Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der am Freitag in Schwollen den Saal Böß gefüllt hatte, kam am Montag Innenminister Michael Ebling nach Niederhambach – nicht nur um SPD-Kandidatin Caroline Pehlke im Landtagswahlkampf zu unterstützen, sondern auch um sich mit Verantwortlichen aus Politik und Feuerwehren über die wichtigen Themen Katastrophenschutz und ...