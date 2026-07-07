Im Moment wäre ein Sprung ins Becken des Hallenbades nicht ratsam: Das Wasser wird abgelassen. Insgesamt stehen in dem Bad umfangreiche Arbeiten an, damit es sicher und attraktiv bleibt.
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Seit Montag ist das Hallenbad aufgrund der jährlichen Wartungsarbeiten für etwa drei Wochen geschlossen. Was machen die Mitarbeiter dort? Putzen kann ja nicht so lange dauern, oder? Die Schließzeit des Hallenbades wird genutzt, um umfangreiche Wartungs-, Reparatur-, Prüf- und Reinigungsarbeiten durchzuführen.