Amtsgericht Idar-Oberstein Durchs offene Autofenster ins Gesicht gespuckt Günter Schönweiler 05.11.2025, 09:31 Uhr

i Amtsgericht Idar-Oberstein/Symbolbild Thomas Brodbeck

Der Angeklagte, der offenbar grundlos einen Fahrlehrer vermöbelt hat, muss sich am Amtsgericht Idar-Oberstein neben Körperverletzung auch noch wegen Beleidigung verantworten. Da gibt es aber eine abenteuerliche Gegendarstellung.

Der Vorwurf war hinsichtlich des Straftatbestands relativ einfach, auch wenn dies nicht für die Tatfolgen gelten kann: Körperverletzung zulasten eines Fahrlehrers, der im Mai 2024 von einem zurzeit arbeitslosen 24-jährigen Deutschen mit syrischen Wurzeln brutal zusammengeschlagen worden war (wir berichteten).







