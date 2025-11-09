Durch konsequente Hygiene das Krebsrisiko minimieren 

Sven Döppenschmitt ist seit 30 Jahren Berufsfeuerwehrmann und stellvertretender Leiter des Feuerwehr-Trainingcenters am Frankfurter Flughafen. In Rhaunen referierte er über die zunehmend erkannten Gefahren einer Krebserkrankung nach Einsätzen.
Krebsrisiko, Brandrauch und Einsatzstellenhygiene – schwere Kost, aber überlebenswichtig: Im alten Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Rhaunen referierte am Mittwoch, 5. November, um 19 Uhr der Bad Orber Stadtbrandinspektor Sven Döppenschmitt vor 60 Führungskräften und Multiplikatoren aus der Region.