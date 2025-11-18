„Durch diese hohle Gasse muss er kommen“

Diesen Satz kennt jeder, den Titelhelden Wilhelm Tell dem Namen nach die meisten – doch, um was es genau geht, das wissen die wenigsten. Am Samstagabend wurde der Schweizer Nationalmythos in der Birkenfelder Stadthalle aufgeführt.
Lesezeit 2 Minuten
Einen Abend voller Kontraste und Höhepunkte bescherte die Theatergruppe Birkenfeld bei ihren beiden Aufführungen von Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“ ihrem Publikum in der jeweils fast voll besetzten Stadthalle. „Ich hoffe, es ist uns gelungen, die Langeweile wegzuspielen“, resümierte Regisseur Martin Hahnefeld.