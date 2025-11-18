Theaterabend in Birkenfeld „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“ Karsten Schultheiß 18.11.2025, 06:00 Uhr

i Die legendäre Apfelschussszene: Wilhelm Tell wird vom Landvogt Geßler gezwungen, seinem Sohn mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf zu schießen. Das gelingt auch. Im Anschluss schwört Tell jedoch, den Tyrannen zu töten. Was er dann auch tut. Gerhard Ding

Diesen Satz kennt jeder, den Titelhelden Wilhelm Tell dem Namen nach die meisten – doch, um was es genau geht, das wissen die wenigsten. Am Samstagabend wurde der Schweizer Nationalmythos in der Birkenfelder Stadthalle aufgeführt.

Einen Abend voller Kontraste und Höhepunkte bescherte die Theatergruppe Birkenfeld bei ihren beiden Aufführungen von Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“ ihrem Publikum in der jeweils fast voll besetzten Stadthalle. „Ich hoffe, es ist uns gelungen, die Langeweile wegzuspielen“, resümierte Regisseur Martin Hahnefeld.







