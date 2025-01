Nach mehr als 50 Jahren Düsseldorfer sucht Urlaubsbekanntschaft aus Birkenfeld 14.01.2025, 15:00 Uhr

i Dieter Petzold (links) am Tisch in Brighton mit einem Freund und der blonden Anne. Im roten T-Shirt sitzt auch Petzolds verstorbener Freund am Tisch, der die Suche in Gang brachte. Dieter Petzold

1969 traf der 19-jährige Dieter Petzold aus Düsseldorf eine junge Frau namens Anne aus der Region Birkenfeld im britischen Brighton. Der Kontakt ging verloren. Nun will er erfahren, was aus ihr geworden ist. Die Geschichte einer Urlaubsbekanntschaft.

Der erste große Urlaub in der Jugend, viele Eindrücke, ein unschuldiger Flirt: Das sind Erinnerungen, die kaum einer je vergisst. So ging es auch Dieter Petzold aus Düsseldorf. Im Sommer 1969 macht der damals 19-Jährige sich mit drei Freunden auf den Weg nach Brighton in England.

