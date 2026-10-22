Meinung zur Antrag-Debatte
Dünnes Eis und verbrannte Erde in Idar-Oberstein
Vera Müller
Vera Müller
Jens Weber. MRV

Da konnte einem schwindelig werden: Die Debatte um den fragwürdigen Antrag von CDU, SPD und AfD wirft viele Fragen auf – und hinterlässt reichlich verbrannte Erde in Idar-Oberstein. 

Lesezeit 1 Minute
Und nun? CDU und SPD in Idar-Oberstein wollen einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen, fordern, dass die Stadt neben dem OB und Bürgermeister einen Beigeordneten erhält – und was schiefgehen kann, geht schief. Über die Frage, ob ein solcher Schritt sinnvoll (und bezahlbar) ist oder ob man nicht besser dem Vorschlag des kompetenten Bürgermeisters Friedrich Marx folgt und es bei einer schlanken Stadtspitze (plus einem Werkleiter) belässt, ...
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