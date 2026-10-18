Der Heimatabend im Dorfgemeinschaftshaus in Rückweiler war wieder einmal sehr gut besucht. Es mussten am Vorabend des Erntedankfestumzugs auf der Heide gar noch Tische und Stühle aufgestellt werden. Ein weiterer Auftritt ist für 25. Oktober geplant.

Das Interesse am Erntedankfest der Heidegemeinden ist ungebrochen. Die 78. Auflage des Erntedankumzugs war gewohnt gut besucht (NZ berichtete). Das galt auch für den Heimatabend, der am Vortag des Umzugs stattfand.

Von einer hervorragenden Besucherresonanz berichtet Michelle Lang, Leiterin der Theatergruppe Rückweiler, die am Samstagabend auftrat.