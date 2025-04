In die Mühlenstraße im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach rückten Einsatzkräfte der Polizei am Montagmorgen aus.

In der Mühlenstraße im Idar-Obersteiner Stadtteil Nahbollenbach kam es nach Angaben der Polizei am Montag, 7. April, gegen 11 Uhr zu einem Einsatz. Grund hierfür war ein gemeldeter Bedrohungssachverhalt im innerfamiliären Kreis. Mehrere Einsatzkräfte positionierten sich daraufhin in der Mühlenstraße. „Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte der Verantwortliche dazu bewegt werden, das Haus zu verlassen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Er befand sich allein in dem Wohnhaus. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. „Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, so die Polizeidirektion Trier.