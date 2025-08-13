Bandenmäßiger Handel
Drogenrazzia in Idar-Oberstein am Mittwochmorgen
Ein größerer Polizeieinsatz fand am Mittwochmorgen in Idar-Oberstein und einer Justizvollzugsanstalt statt, um einen Ring von Drogendealern auszuheben.
Die Beamten des Kommissariats für Betäubungsmittel haben am Mittwochvormittag sieben Wohnungen und Häuser in Idar-Oberstein durchsucht und dabei größere Mengen Drogen und Ersatzstoffe sichergestellt. Auch offene Haftbefehle wurden vollstreckt.

Das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen und Häuser in Idar-Oberstein sowie Zellen in einer Justizvollzugsanstalt durchsucht und dabei ein Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Haschisch und Cannabis, sowie zahlreiche Opiatersatzstoffe, insbesondere Subutex, sichergestellt.

Hintergrund sind seit Anfang des Jahres laufende Ermittlungen gegen eine Gruppe von Dealern in Idar-Oberstein, die seit Längerem im Raum Idar-Oberstein Betäubungsmittelhandel vertrieben haben und auch in eine Justizvollzugsanstalt schmuggelten. Insgesamt sieben Wohnungen und sechs Zellen wurden in den frühen Morgenstunden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach von der Polizei gefilzt. Gegen drei Mitglieder der Bande, die bereits mit Haftbefehl gesucht wurden, vollstreckten die Beamten die Haftbefehle. red

