Nach einem größeren Polizeieinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in Idar-Oberstein im Januar wurden neun Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen. Im August beginnt nun der Prozess in Bad Kreuznach.

Nach einer aufsehenerregenden Razzia im Januar dieses Jahres kommt es in Kürze in Bad Kreuznach zum Prozess: Die fünfte Strafkammer (Jugendkammer) des Landgerichts Bad Kreuznach hat im Juli 2025 das Hauptverfahren gegen neun Angeklagte wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge eröffnet. Zehn Verhandlungstage sind bis November eingeplant. Los geht es am Freitag, 22. August, um 9.15 Uhr.

Den Angeklagten wird in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach zur Last gelegt, im Zeitraum von Frühjahr 2024 bis Ende Januar 2025 im Großraum Idar-Oberstein und Bellheim in der Südpfalz in mehreren Plantagen Cannabis in nicht geringer Menge angebaut zu haben, das zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sei.

Hintergrund: Ein Großeinsatz der Polizei hatte Ende Januar 2025 in Nahbollenbach für Aufregung gesorgt. Um die Mittagszeit waren mehrere Mannschaftswagen und Zivilfahrzeuge der Polizei vorgefahren, die Straße wurde gesperrt, vermummte Beamte einer Spezialeinheit, mit Diensthunden unterwegs, teils mit Maschinenpistolen bewaffnet, drangen in eine Hofeinfahrt einer früheren, leerstehenden Gaststätte vor und versuchten anschließend, die Tür des Anwesens zu öffnen. Dazu wurden Spezialwerkzeuge benutzt, die dumpfe Knallgeräusche verursachten. Anwohner dachten, es sei geschossen worden… Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit, wie die Polizei später betonte. Tausende Pflanzen wurden letztlich in Mülltonnen verpackt und auf einen Lkw geladen.

Zeitgleich gab es eine Razzia in Hahnenbach, wo eine ähnliche Plantage in einer ebenfalls leerstehenden Gaststätte ausgehoben wurde. Zudem wurde in Simmertal ein Tatverdächtiger im Auto gestoppt und festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach stellte Haftbefehle aus, neun Verdächtige landeten in Untersuchungshaft. Die Ermittler der Kriminalpolizei Idar-Oberstein und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach bezeichneten die Ergebnisse der Razzia als einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel.