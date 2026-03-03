Harmonie in Göttschieder Halle
Dreiklang-Tour begeistert mit Chorkonzert 
Die Sängerinnen des Gastgeber-Ensembles "No Name" faszinieren das Publikum in der Göttschieder Mehrzweckhalle mit ihrem mitreißenden Auftritt.
Fotostudio Hosser. Hosser

176 Besucher ließen sich von A-Cappella-Klängen verzaubern – und erlebten, wie drei Chöre mit Leidenschaft und Präzision die Göttschieder Halle in einen Ort voller Harmonie verwandelten. Hier singen nicht nur Stimmen, sondern Herzen.

Lesezeit 2 Minuten
Das traumhafte Vorfrühlingswetter lockte 176 Besucher in die Göttschieder Mehrzweckhalle, um ein Konzert der besonderen Art zu erleben. Die Hochstimmung war mit Händen zu greifen, denn viele kannten die Mitwirkenden und waren stolz auf deren Fähigkeiten.

