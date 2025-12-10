Kreistag Birkenfeld Drei Wahlgänge und 13 Stimmen für die AfD Stefan Conradt 10.12.2025, 14:00 Uhr

i Die beiden Beigeordneten Holger Noss (links) und Immanuel Hoffmann (Mitte) führten gemeinsam mit Stefan Becker vom Sitzungsdienst der Kreisverwaltung durch den Wahlmarathon. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung

Das Wörtchen „Brandmauer“ nahm am Montagabend im Sitzungssaal der Kreisverwaltung keiner in den Mund. Dennoch gelang es der Mehrheit im Kreistag am Ende, die AfD aus dem Aufsichtsrat der Klinikum Idar-Oberstein GmbH fernzuhalten.

Wer von draußen durch die Fenster des Sitzungssaals die Sitzung des Kreistags am Montagabend verfolgte, hätte meinen können, eine ganz wichtige Wahl, etwa die der Kreisbeigeordneten, sei im Gang. Da wurde in drei Durchgängen geheim gewählt, drei Personen (die beiden Beigeordneten und Stefan Becker vom Sitzungsdienst) zählten aufwendig aus, ehe nach mehr als 45 Minuten ein Ergebnis feststand: Andreas Pees (SPD) ist neues, zusätzliches Mitglied im ...







