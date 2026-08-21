Oberbrombacher Wehr wird 150
Drei Tage mit Lkw-Ziehen, Blaulichtparty und Festakt
Mit vier Personen einen Lkw zu ziehen ist einer der Unterhaltungspunkte bei Oberbrombacher Feuerwehrfest.
Mit vier Personen einen Lkw zu ziehen ist einer der Unterhaltungspunkte bei Oberbrombacher Feuerwehrfest.
Feuerwehr Oberbrombach

Die Oberbrombacher Wehr feiert Ende August ein buntes Fest zum 150-jährigen Bestehen. Das kurzweilige Programm verspricht gute Unterhaltung. Gesucht werde noch Teams für das Lkw-Ziehen. Außerdem wird eine Bambini-Feuerwehr gegründet.

Lesezeit 2 Minuten
Vom 28. bis 30. August feiert die Freiwillige Feuerwehr Oberbrombach ihr 150-jähriges Bestehen. Zu diesem großen dreitägigen Event bauen die Feuerwehrleute eigens auf dem Hartplatz des TUS Oberbrombach ein Festzelt auf. „Seit 1876 stehen in Oberbrombach Menschen freiwillig füreinander ein“ beschreibt Wehrführer Benjamin Schmidt in einem Grußwort die Entstehung der Feuerwehr in Oberbrombach.
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