Die Kirchenbollenbacher und ihre Freunde aus Achicourt feierten bei schönstem Wetter ein Wochenende voller Freundschaft, Lachen, Kultur und Gastronomie im Zeichen gleich dreier Jubiläen.
Lesezeit 3 Minuten
Das Pfingstwochenende stand im Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ganz im Zeichen historischer Meilensteine und gelebter europäischer Freundschaft. Die Dorfgemeinschaft feierte ein seltenes dreifaches Jubiläum: das 1050-jährige Bestehen des Ortes, das 125-jährige Jubiläum der katholischen Kirche sowie die 60-jährige Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Achicourt.