Festwochenende im Daal Drei Tage gelebte Partnerschaft Thomas Brodbeck 26.05.2026, 08:21 Uhr

i Beste Stimmung im Festzelt auf dem Achicourt-Platz: OB Frank Frühauf (rechts) stößt hier mit Patrick Lemaire, Bürgermeister der Partnerstadt, an. Sabine Greber-Maier

Die Kirchenbollenbacher und ihre Freunde aus Achicourt feierten bei schönstem Wetter ein Wochenende voller Freundschaft, Lachen, Kultur und Gastronomie im Zeichen gleich dreier Jubiläen.

Das Pfingstwochenende stand im Idar-Obersteiner Stadtteil Kirchenbollenbach ganz im Zeichen historischer Meilensteine und gelebter europäischer Freundschaft. Die Dorfgemeinschaft feierte ein seltenes dreifaches Jubiläum: das 1050-jährige Bestehen des Ortes, das 125-jährige Jubiläum der katholischen Kirche sowie die 60-jährige Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Achicourt.







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