Freiflächenfotovoltaik geplant Drei neue Solarparks in Vorbereitung 06.02.2025, 15:00 Uhr

i Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sollen in einigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen entstehen. Ende kommenden Jahres könnten die ersten der Solarparks ans Netz gehen - Projektentwickler Gaia spricht von einer Gesamtnennleistung von mehr als 65 Megawatt-Peak. Werner Dupuis

Die ersten Schritte für neue Solarparks in der VG Herrstein-Rhaunen sind bereits unternommen.

Auch in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen boomt Freiflächen-Fotovoltaik. In Zusammenarbeit mit der AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) entwickelt die Firma Gaia aus Lambsheim derzeit drei Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 65 Megawatt-Peak in den Ortsgemeinden Krummenau, Hettenrodt/Mackenrodt und Horbruch.

