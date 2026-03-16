Streit in Vollmersbach
Dreher: Straßenausbaubeiträge betreffen viele Gemeinden
In Vollmersbach ist ein Streit um die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge entbrannt.
In Vollmersbach ist ein Streit um die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge entbrannt.
Hosser

Der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein/Rhaunen meldet sich zum Streit in Vollmersbach zu Wort: Er sieht den sozialen Zusammenhalt in den Dörfern gefährdet, wenn die gesetzliche Regelung auf Landesebene nicht geändert wird.

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Zur strittigen Frage der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge meldet sich der Kandidat der CDU für die Bürgermeisterurwahl in der VG Herrstein/Rhaunen zu Wort. Stephan Dreher hatte die jüngste Ortsgemeinderatssitzung in Vollmersbach besucht.„Die Diskussion um die Straßenausbaubeiträge in der Ortsgemeinde Vollmersbach zeigt beispielhaft, wie sehr diese landesgesetzliche Regelung inzwischen den sozialen Zusammenhalt in unseren Dörfern belastet.

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