Einen Tag voller Action, Lachen und Teamspirit erlebten fünf Frauen aus dem Kreis Birkenfeld in Mannheim: Sie nahmen an einem Schlammrennen teil.

Der schauinsland Muddy-Angel-Run ist Europas größte Hindernislaufserie für Frauen aller Fitnesslevel und spendet für jedes gekaufte Ticket und jeden Fanartikel einen Euro an verschiedene Organisationen, die sich der Aufklärung und Forschung zu Brustkrebs widmen. Der Teamgeist und Zusammenhalt zwischen den Teilnehmerinnen stehen im Fokus. Unabhängig davon, ob die Frauen die fünf Kilometer lange Strecke (mit 15 spaßigen und schlammigen Hindernissen gespickt) joggen, walken oder gehen – das Wichtigste ist, Spaß zu haben. Der Run findet seit 2013 in verschiedenen europäischen Ländern und allein in Deutschland in 13 Städten mit bis zu 7500 Teilnehmern pro Stadt statt. Mittendrin: eine Frauengruppe aus Idar-Oberstein und Niederwörresbach. Alles begann im Mai mit der Frage: „Wer hätte denn mal Lust bei einem Muddy-Angel-Run mitzumachen“? Mannheim war als Veranstaltungsort ausgeguckt worden. Schnell gab es eine WhatsApp-Gruppe „Muddy Angels 2025“. Fünf Frauen vernetzten sich: Martina Hamscher, Anne Kröninger (beide Nahbollenbach), Diana Leonhard, Antje Ruppenthal-Schwinn und Jutta Weinz (alle Niederwörresbach). Für die offizielle Anmeldung musste ganz schnell ein Name her: „Mädels on Tour“. Statement nach der Anmeldung: „Jetzt gibt es kein Zurück mehr.“

i Eine Teilnehmerin des Muddy-Angel-Run passiert auf ihrem Parcours auf der Galopprennbahn Scheibenholz ein Schlammbecken. Ein Teil der Erlöse des fünf Kilometer langen Hindernislaufes kommt dem Kampf gegen Brustkrebs zugute. Sebastian Willnow. picture alliance/dpa

Theoretisch wurde dann intensiv geplant: Laufpläne, Vortreffen, Gruppen-Shirts, Taktiken… Praktisch blieb es dann eher beim lustigen Austausche über WhatsApp und der Plan, wer welche „auflockernden“ Getränke mitbringt. Die Startzeit 11 Uhr wurde mitgeteilt (läuft von morgens bis abends, pro Startzeit rund 250 Teilnehmer), und der Ablaufplan wurde gemailt: Check in, Taschenabgabe, Warm-up, an Handtücher und frische Klamotten denken…

Früh morgens ging es zum Maimarkt-Gelände in Mannheim. „Was habe ich mir hier angetan?“ Diese Frage sei im Auto öfter zu hören gewesen, schmunzelt Anne Kröninger rückblickend. Die Organisation vor Ort sei super gewesen: Angefangen von (kostenpflichtigen) Parkplätzen über Foodtrucks aller Art, ausreichend Dixis, sonnige und schattige Sitz- und Liegegelegenheiten, viele freiwillige Helfer, ein Gepäckzelt, natürlich ausreichend Ersthelfer und für hinterher sehr viele Duschen und Umkleidegelegenheiten.

Um 10.45 Uhr folgte ein Warm-up mit kompetenten Motivatorinnen: „Hier war schon klar: Die meisten sehen es als Spaß und nicht als Wettkampf.“ Sehr viele große Gruppen, aber auch Einzelkämpfer waren am Start, ebenso viele, die offensichtlich schon oft dabei waren. Teams mit Gruppen-Shirts, lustige Outfits: Retro, Tüllröckchen, Bademützen, Matrosenlooks, die überwiegende Farbe war eindeutig Pink. Dann ging es los: Das erste Hindernis war direkt ein Wasserbecken und nach der ersten Überwindung war die Motivation auf „Meeeeeehr“ groß. „Wir waren ganz gemütlich unterwegs, mal im lockeren Laufschritt, aber überwiegend walkend. Die nächsten Hindernisse: Bälle-Boulevard (drunter und drüber klettern und viel Spaß beim gegenseitigen „Abwerfen“), Abenteuerbahn (klettern, kriechen, rutschen), Kletterpyramide (wie auf dem Spielplatz), Reifenteppich, Wassermulde, Seiltanz…

Jeder hilft jedem

Ein Höhepunkt: die Schaumparty. „Hier wollten wir gar nicht mehr raus.“ Dann kam eine Krabbelstrecke durch reichlich Matsch (mega-lustig), Wasserrutsche, Containerrutsche, Schlammbecken und Poolparty (hier wurde geplanscht, getobt, gefeiert). Überwindung und doch gemeistert: Gitterbecken, auf dem Rücken liegend durch schlammiges Wasser unter einem Gitter entlang hangelnd und dann noch das Tauchbecken: im Schlamm unter einer Stange durchtauchen. „Überall gab es ausreichend Wasser-Trink-Stationen und auch mal Obst zum Vitamine- und Kräfte-Auftanken. Am Schluss, nach etwas über einer Stunde, sind wir natürlich für das Zielfoto an den Händen haltend ins Ziel gelaufen. Das Tollste war, dass natürlich niemand etwas machen musste, was er nicht wollte oder konnte, und wie alle (auch von den anderen Gruppen) geholfen haben: Das war klasse. Der eine konnte das eine besser, der andere etwas anderes, und so schafften alle gemeinsam Hindernisse, die man allein vielleicht nicht überwunden hätte.“

Nächstes Jahr wieder dabei

Hinterher gab es noch proteinreiche Riegel und Getränke: „Danach versuchten wir, uns und unsere Kleider wieder sauber zu bekommen. Körper und Haare sind nach einer weiteren Dusche zu Hause wieder sauber, Kleider nach erster Wäsche nicht.“

Das Fazit der Frauengruppe aus dem Kreis Birkenfeld: „Wir müssen bei der Kleidung viel professioneller werden, wir müssen Fans mitbringen, die uns auch auf der Strecke mit mehr als Obst versorgen, und der Kreis Birkenfeld muss viel stärker vertreten sein.“ Ein Kritikpunkt: nur ein einziger Euro bei relativ hohem Startgeld für den Kampf gegen Brustkrebs. „Das ist enttäuschend.“ Was bleibt? „Viel Spaß, ein tolles Erlebnis, ein gutes Gruppengefühl, ein rundum gelungener Tag. Und definitiv sind wir nächstes Jahr wieder dabei.“