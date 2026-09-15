Am 20. September wird in dem Doppelort gewählt – Hess ist die einzige Kandidatin. Auf ihrer Agenda stehen bei erfolgreicher Wahl die Stärkung der Dorfgemeinschaft, die Reparatur der Schulstraße und die Einstellung eines Gemeindearbeiters.
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Bei der Ortsbürgermeisterwahl in Rötsweiler-Nockenthal am Sonntag, 20. September, tritt Doris Hess als einzige Kandidatin an. Die Wahl findet sozusagen außer der Reihe statt, da die vorherige Ortsbürgermeisterin, Angelina Huber, im Sommer dieses Jahres zurückgetreten war.