Ortsbürgermeisterwahl
Doris Hess tritt in Rötsweiler-Nockenthal an
Am 20. September steht Doris Hess als einzige Kandidatin für das Amt der Ortsbürgermeisterin in Rötsweiler-Nockenthal zur Wahl.
Am 20. September steht Doris Hess als einzige Kandidatin für das Amt der Ortsbürgermeisterin in Rötsweiler-Nockenthal zur Wahl.
Doris Hess

Am 20. September wird in dem Doppelort gewählt – Hess ist die einzige Kandidatin. Auf ihrer Agenda stehen bei erfolgreicher Wahl die Stärkung der Dorfgemeinschaft, die Reparatur der Schulstraße und die Einstellung eines Gemeindearbeiters. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Ortsbürgermeisterwahl in Rötsweiler-Nockenthal am Sonntag, 20. September, tritt Doris Hess als einzige Kandidatin an. Die Wahl findet sozusagen außer der Reihe statt, da die vorherige Ortsbürgermeisterin, Angelina Huber, im Sommer dieses Jahres zurückgetreten war.
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