Bei der dritten Brückener Dorfolympiade entthronten die als „FC Dienstweiler“ firmierenden Fußballer der 2. Mannschaft des FC Brücken den zweimaligen Dorfmeister Maiwieserweg in einem Endspiel, das bis zuletzt auf Messers Schneide stand. Erstmals duellierten sich die Finalisten nicht im Cornhole, sondern im Boule. Völlig offen war die Partie nach vier der fünf Runden bei 40:40 Punkten, ehe Diôn Jahnke auftrumpfte und dem „FC Dienstweiler“ den 54:45-Gesamtsieg sicherte. Sonst wäre der von Ortsbürgermeister Marc Arend gestiftete Wanderpokal endgültig in den Besitz des Maiwieserwegs übergegangen. Acht Teams hatten sich angemeldet. Die Ballung konkurrierender Veranstaltungen verhinderte eine größere Resonanz. Hatten die Seniorensportgruppen bei der Premiere noch drei und vor einem Jahr zwei Mannschaften ins Rennen geschickt, so mussten sie inzwischen dem Alter Tribut zollen und schweren Herzens auf eine Teilnahme verzichten. Somit waren die aktiven Fußballer und ihre Angehörigen fast unter sich, sodass das Leitmotiv, die Dorfgemeinschaft zu stärken, in den Hintergrund rückte.Im Gegensatz zu den ersten beiden Auflagen konnten sich die Dorfolympioniken über einen strahlend blauen Himmel freuen, der sie sichtlich beflügelte. Wie gehabt erreichten die besten vier Formationen das Halbfinale. Knapp behaupteten sich die Kicker der 1. Mannschaft im Kampf um den vierten Vorrundenplatz vor den unter „FC Brigge“ angetretenen Jugendspielern und der Schulstraße. Obwohl er als Einziger zwei der fünf Disziplinen – Leitergolf und Cornhole – für sich entschied, scheiterte der „FC Brigge“. Den Ausschlag gab das Versagen beim Torschuss, wo die drittplatzierte Freizeitmannschaft „Pro Patria“ die fürs Weiterkommen nötigen Punkte sammelte. Beim Schubkarrenrennen überragte der Maiwieserweg, beim Boule hatte der „FC Dienstweiler“ die Nase vorn, der sich nach dem Wohnort seines jüngsten Teammitglieds (Cedric Stoffel) benannte.Das qualifizierte Quartett einigte sich darauf, das Halbfinale wie in den Vorjahren im Cornhole zu bestreiten. Der in jener Sportart erfahrenere Maiwieserweg schaltete „Pro Patria“ klar aus. In einem spannenden Match bezwang der „FC Dienstweiler“ die Erstmannschaftsspieler – und sein Wunsch, das Finale im Boule auszutragen, wurde per Münzwurf zur Realität. Letztlich blieb die Rangfolge die gleiche wie in der Vorrunde.Ein 15-Liter-Fass Kirner Pils, fünf Powerbanks und zwei Meter Bier erhielten die Halbfinalisten dank der Spender Getränke Cullmann, GK Autoteile und Ortsgemeinde. Gewohnt souverän organisierte die Frauenmannschaft um Vanessa Bettinger, die das anschließende Bierpong-Turnier zusammen mit ihrem Freund Philip Hedderich gewann.