Jubiläum in Wickenrodt Dorfkneipe ist seit 40 Jahren Dreh- und Angelpunkt 25.10.2025, 17:00 Uhr

i Von links: Herbert Zillig, Manfred Schmäler. Ottmar Klöckner und Ortsbürgermeister Florian Dahlheimer beim SWR-Dreh in der Dorfkneipe. Reiner Drumm

Viele werden es gesehen haben: Am Mittwoch berichtete der Südwestrundfunk groß über die Dorfkneipe in Wickenrodt. Denn die gibt es seit 40 Jahren. In Eigenregie.

Sie ist der Mittelpunkt des Miteinanders in Wickenrodt: Seit mittlerweile 40 Jahre gibt es die Dorfkneipe. Als die Wirtschaft damals zumachte, beschlossen die Wiggerder einfach, sie in Eigenregie weiterzuführen. Mittwochs und freitags ist ab 20 Uhr offen, sonntags gibt es einen Frühschoppen.







Artikel teilen

Artikel teilen