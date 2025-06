i Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann ehrte die Sieger. Stefan Werle

Beim Geschicklichkeitsfahren des Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Kempfeld traten jeweils sechs Starter in zwei Fahrzeugklassen an. Die Klasse A umfasste Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, während die Klasse B Fahrzeuge über 9 Tonnen einschloss. Die Strecke war von den Kameraden der Feuerwehr Kempfeld auf dem Festplatz aufgebaut wordn.

Um 12 Uhr startete der Wettkampf. Drei Stunden später hatten alle zwölf Teilnehmer die Streckenführung durchfahren, und es konnte mit der Auswertung begonnen werden. Eigens dafür wurde von der Feuerwehr der VG Baumholder der Abrollbehälter „Sondereinsatz“ bereitgestellt. Michael Dick, Kreisvorsitzender des Kreisfeuerwehrverband Birkenfeld, bedankte sich bei allen Fahrern, bei den Wertungsrichtern und der Feuerwehr Kempfeld. Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann übermittelte die Grüße des Landrates und lobte die Arbeit der Feuerwehrleute im Landkreis Birkenfeld sowie des Kreisfeuerwehrverbands . Er wies zudem auf die Wichtigkeit der Arbeit der Verbände in Bezug auf Feuerwehren und politische Gremien hin.

Gemeinsam mit Dick nahm Hoffmann die Siegerehrung vor. In der Klasse A gewann Björn Bill von der Feuerwehr Berschweiler bei Baumholder, gefolgt von Nico Berang und Daniel Heylmann, beidevon der Feuerwehr Brücken. In der Klasse B war ebenfalls Björn Bill erfolgreich, Daniel Heylmann (Feuerwehr Brücken) landete auf Platz zwei und Benjamin Wagner von der Feuerwehr Kempfeld auf Platz drei. Björn Bill wird den Landkreis Birkenfeld beim Landesentscheid am 20. September in Gerolstein-Lissingen in beiden Fahrzeugklassen vertreten.