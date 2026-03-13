Auch Julia Klöckner zu Gast Dobrindt in Idar-Oberstein: „Einfach mal machen“ Vera Müller 13.03.2026, 12:05 Uhr

Politisches Frühstück am Freitagmorgen: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besuchten Idar-Oberstein. Eingeladen hatte CDU-Landtagskandidat Frederik Grüneberg.

Im Parkhotel hat es Bundesinnenminister Alexander Dobrindt offenbar gut gefallen. Dort hat er in der Nacht zum Freitag übernachtet, und nach einem guten Frühstück wurde er unter großem Beifall der rund 80 Gäste in der Göttenbach-Aula begrüßt. „Freiheit in Sicherheit“: Unter dieser Überschrift hatte der CDU-Landtagskandidat Frederik Grüneberg zu einer Veranstaltung mit Frühstück eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen