Die DLRG-Ortsgruppe Baumholder verzeichnet in diesem Sommer von Juni bis Mitte August 61 Badetage. In dieser Zeit kommen gut 10.000 Badegäste an den Weiher. Doch die zunehmende Verunreinigung durch Enten und Nilgänse bereitet Sorgen.
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Die Badesaison 2026 am Baumholderer Weiher ging vom 17. Juni bis zum 16. August. Trotz der im Vergleich zu den Vorjahren kürzeren Saison gab es 61 Badetage. „Das war schon außergewöhnlich. Das Wetter war so gut, dass uns kein Tag ausgefallen ist“, erklärt Jürgen Daniel, der stellvertretende Einsatzleiter des DLRG-Ortsverbands Baumholder.