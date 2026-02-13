Der Idar-Obersteiner Bauauschuss hat den Weg frei gemacht für ein Projekt einer Münchener Entwicklungsgesellschaft am Rande der B41 am Niederreidenbacher Hof. Zuvor gab es aber harsche Kritik von AfD und der Freien Liste.
Am Rande der B41 bei Weierbach soll ein Solarpark entstehen. Zwei Vertreter der Entwicklungsgesellschaft Reventon aus München stellten das grundlegende Konzept am Mittwoch im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) vor.Auf einer Fläche von knapp 11 Hektar als „benachteiligt“ eingestufter Ackerfläche (es sei also nicht mit Bedenken seitens der Landwirtschaftskammer zu rechnen) auf der Weierbacher Flur „1“ soll eine 11-Megawatt-peak-Anlage ...