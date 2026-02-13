Bauausschuss Idar-Oberstein
Diskussionen um geplante Solaranlage bei Weierbach
Am Rande der B41 in Weierbach, gegenüber von Aral und McDonald's, soll ein großer Solarenergiepark entstehen. Doch der Weg bis zur Realisierung ist noch weit.
Stefan Conradt

Der Idar-Obersteiner Bauauschuss hat den Weg frei gemacht für ein Projekt einer Münchener Entwicklungsgesellschaft am Rande der B41 am Niederreidenbacher Hof. Zuvor gab es aber harsche Kritik von AfD und der Freien Liste. 

Lesezeit 3 Minuten
Am Rande der B41 bei Weierbach soll ein Solarpark entstehen. Zwei Vertreter der Entwicklungsgesellschaft Reventon aus München stellten das grundlegende Konzept am Mittwoch im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) vor.Auf einer Fläche von knapp 11 Hektar als „benachteiligt“ eingestufter Ackerfläche (es sei also nicht mit Bedenken seitens der Landwirtschaftskammer zu rechnen) auf der Weierbacher Flur „1“ soll eine 11-Megawatt-peak-Anlage ...

