Das Grabfeld Nummer zwei auf dem städtischen Friedhof an der Brückener Straße in Birkenfeld muss unter Umständen geschlossen werden. Das teilte die Stadtverwaltung gemeinsam mit der VG-Verwaltung mit. Grabfeld zwei befindet sich links des Weges, der vom Haupteingang zur Friedhofsmauer führt, und schließt an ein Feld mit Kriegsgräbern an. Das Problem: In diesem Grabfeld befinden sich der VG-Verwaltung zufolge sieben bis acht alte und hohe Bäume. Da solche alten Bäume viel Platz für ihr Wurzelwerk brauchen, wächst es scheinbar mittlerweile auch in die Gräber hinein.

Umbettung ist bereits notwendig geworden

Als auf dem Friedhof Mitte Februar die Vorbereitungen für eine Erdbestattung getroffen wurden, wurde in dem schon einfach belegten Doppelgrab eine große Wurzel, die von einem der Bäume stammt, gefunden. „Ein Baumgutachter kam zum Ergebnis, dass diese Wurzel nicht durchtrennt werden darf, da der Baum sonst instabil würde“, heißt es dazu von der VG-Verwaltung. Die dort geplante Beisetzung hätte in der Folge nicht stattfinden können. In einer Eilentscheidung gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien beschloss die Stadtverwaltung umgehend eine Umbettung des gesamten Grabes, inklusive der bereits dort bestatteten Person, auf das Grabfeld drei vorzunehmen und die Kosten dafür zu tragen.

Doch die Sorge bleibt, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt. „Es findet eine regelmäßige Kontrolle der Bäume statt, die jedoch nur die oberirdischen Teile und nicht das Wurzelwerk umfasst. Die vorhandenen Bäume weisen zum Teil eine beachtliche Verwurzelung auf und haben auch schon vorhandene Gräber angehoben“, heißt es dazu von der VG-Verwaltung.

Es muss also eine langfristige Lösung her, da es auf dem Grabfeld weitere Gräber gibt, die als Doppelgräber vorgesehen sind, aber bisher nur einfach belegt sind. Neue Wahlgrabstätten wurden nach Angaben der VG-Verwaltung allerdings bereits vor dem Vorfall nur noch auf Grabfeld drei vergeben.

Die Verwaltung schlug dem Stadtrat vor, um jeden Baum einen Schutzbereich zu ziehen und diesen nicht weiter zu belegen. Das würde auch eine Schließung des Grabfeldes nach sich ziehen, die wiederum zu weiteren Umbettungen führen würde - auf Kosten der Stadt. Der Stadtrat entschied, hier eine genaue Betrachtung durch die VG-Verwaltung abzuwarten, um festzustellen, welche Gräber von dem Wurzelwuchs betroffen sind. Erst dann soll eine endgültige Entscheidung zur Schließung getroffen werden, so das Votum des Birkenfelder Stadtrates.

Übernimmt die Stadt den Ruhehain?

Der Ruhehain in Birkenfeld ist beliebt, freie Grabstätten gibt es kaum noch. Offizielle Trägerin und Eigentümerin des Waldfriedhofs ist zwar die Stadt, den Betrieb regelt aber die Ruhehain UG. Der Vertrag mit der UG läuft bis Ende dieses Jahres. Sollte er nicht drei Monate vor Vertragsablauf durch die Stadt gekündigt werden, verlängert er sich automatisch um ein Jahr, und die Ruhehain UG bleibt Betreiber.

i Der Ruhehain in Birkenfeld ist vor allem aufgrund der dort herrschenden Idylle und Stille beliebt. Niels Heudtlaß

Doch das brächte einige Schwierigkeiten mit sich: „Der Landesrechnungshof hatte in seinem Bericht angemerkt, dass ein ,Weiter so’ nicht haltbar sei, der Betrieb des Waldfriedhofes müsse bei Vertragsende ausgeschrieben werden. Dies wurde nach Rücksprache mit dem Gemeinde- und Städtebund auch so bestätigt. Alternativ könnte die Stadt den Waldfriedhof auch selbst betreiben“, hieß es in der Beschlussvorlage, die dem Stadtrat vorgelegt wurde. Der sollte sich nun zwischen drei Optionen – dem Betrieb in Eigenregie, der Ausschreibung des Betriebs an einen externen Partner oder der Weiterführung durch die Ruhehain UG – entscheiden. Eine öffentliche Ausschreibung schlossen sämtliche Fraktionen schnell aus: Die Gefahr sei bei einer rechtlich notwendigen Ausschreibung zu groß, dass sich ein Betreiber als der günstigste herausstelle und so genommen werden müsse, der nicht dieselben Interessen in Sachen Ruhehain verfolge wie die Stadt, so der Tenor im Stadtrat.

Grundsätzlich waren die Stadtratsfraktionen sich einig, dass auf kurz oder lang die Stadt den Waldfriedhof übernehmen müsse. Doch eine Unsicherheit blieb bestehen. Im Laufe dieses Jahres will das Land Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz auf den Weg bringen, das viele Freiheiten für den Umgang Angehöriger mit den Überresten von verstorbenen Familienmitgliedern einräumt. So dürfen Angehörige dann zum Beispiel die Asche ihrer Toten im Fluss bestatten, in der Urne im Regal stehen haben oder als Diamant um den Hals tragen.

Was das für die Nachfrage auf Friedhöfen bedeutet, ist aktuell nicht abzusehen. „Diese Unsicherheit müssen wir abwarten, bevor wir eine Entscheidung treffen können, einen weiteren Friedhof zu betreiben“, so die Meinung der CDU-Fraktion, der sich auch die SPD anschloss. Der Stadtrat entschloss sich daher, die Entscheidung zu vertagen. Möglicherweise könnte das auch bedeuten, dass die Ruhehain UG ein weiteres Jahr den Betrieb übernimmt – sollten sich die Verantwortlichen dazu bereit erklären.